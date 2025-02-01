 روسيا: تدمير 9 طائرات مسيرة وزورقا مسيرا للقوات الأوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: تدمير 9 طائرات مسيرة وزورقا مسيرا للقوات الأوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 11:23 ص | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 11:23 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها 9 طائرات مسيرة أوكرانية، في مقاطعات بريانسك وبيلجورود وساراتوف الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وذكرت الوزارة، أن 7 طائرات مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلجورود وساراتوف.

وتابع البيان: "كما دمرت القوات المناوبة لأسطول البحر الأسود، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، زورقًا مسيرًا كان متجهًا نحو جمهورية القرم".

وبحسب "سبوتنيك"، تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ؛ بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

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