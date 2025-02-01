بدء تسليم 3 أسرى إسرائيليين في غزة ضمن دفعة التبادل الرابعة

بدأت في قطاع غزة عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين لدى كتائب القسام، ومن المقرر أن تطلق إسرائيل 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين ينتظر أن يُعاد اليوم السبت تشغيل معبر رفح.

وسلمت "وحدة الظل" في كتائب القسام الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون للصليب الأحمر الدولي في خان يونس.

ونقلت سيارات الصليب الأحمر الأسيرين المفرج عنهما إلى أقرب نقطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط محور نتساريم، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكان مقاتلون من كتائب القسام انتشروا في خان يونس وميناء مدينة غزة صباح اليوم استعدادا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين.

واحتشد مئات من مقاتلي القسام والمواطنين في ميناء غزة استعدادا لتسليم الأسير كيث شمونسل سيجال الذي يحمل جنسية مزدوجة أميركية إسرائيلية، مشيرا إلى أنه كان يفترض إطلاق هذا الأسير في وقت سابق لكن إسرائيل عرقلت ذلك.

وخلال عملية التسليم، رفعت صور قادة القسام الذين استشهدوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وأمس الجمعة المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن أسماء الأسرى الثلاثة المشمولين بهذه الدفعة، وهم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس.

وأفرجت فصائل المقاومة أول أمس الخميس عن 3 أسرى إسرائيليين، هم مجندتان اثنتان ومسن، مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت 5 عمال تايلنديين.

وجرى تسليم اثنين من الأسرى في خان يونس، والثالث في جباليا شمالي القطاع.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء أمس الجمعة أن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم حركة حماس اليوم.

من جهته، أوضح مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن قائمة الأسرى الإسرائيليين التي سلمت إلى الاحتلال للإفراج عنهم اليوم تشمل أسيرا من المرضى التسعة.

الأسرى الفلسطينيون

في غضون ذلك، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أن الاستعدادات جارية للإفراج عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة التبادل مع حماس.

وقالت إنها تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم من سجني عوفر وكتسيعوت.

وأضافت أن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم سينقلون إلى الضفة الغربية ومعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.

وكان مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس قال في وقت سابق إن الاحتلال الإسرائيلي سيفرج اليوم عن 9 أسرى من ذوي الأحكام المؤبدة و81 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل.

واضاف أنه تم الاتفاق على إضافة 12 أسيرا من ذوي المؤبدات، و111 أسيرا من أبناء غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023.

كما أكد المكتب أن الأسرى الـ111 هم جزء من قائمة ألف أسير من أبناء غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.