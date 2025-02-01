 رئيس مدينة كفر الدوار يشدد على التصدي لأعمال البناء المخالف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مدينة كفر الدوار يشدد على التصدي لأعمال البناء المخالف

خميس البرعي
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 9:30 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 9:30 م

أجرى محمد بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، جولة ميدانية مفاجئة بقرية سيدي غازي، تابع خلالها مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات المختلفة.

وتفقد رئيس المدينة، حالة النظافة بنطاق القرية، موجها بتكثيف حملات النظافة لضمان رفع كل تجمعات القمامة، فيما تابع عمل النوبتجية بالوحدة القروية للتعامل مع أي طارئ.

كما تابع "بطيشة"، موقف أعمال البناء الجارية بنطاق القرى، والتأكد من وجود تراخيص لها بالبناء، وإزالة الأعمال المخالفة منها، مشددًا في الوقت نفسه على التصدي لكل محاولات البناء المخالف في مرحلة المهد واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.

وتفقد رئيس المدينة، الوحدة الصحية بالقرية؛ للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء القرية، والتأكد من استمرار العمل دون وجود معوقات.

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