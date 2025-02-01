زياش: سأصل لمستواي المعهود تدريجيا

أعرب حكيم زياش، نجم نادي الدحيل عن سعادته بالمشاركة الأولى مع الفريق في مباراة أم صلال، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري القطري الممتاز.

وشارك حكيم زياش في فوز الدحيل بهدفين مقابل هدف أمام أم صلال، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري القطري الممتاز.

وقال حكيم زياش في تصريحات رسمية بعد المباراة: "ينتابني شعور جيد مع مشاركتي الأولى مع فريق الدحيل، لم ألعب منذ فترة طويلة ولكن خطوة بخطوة سأصل لمستواي المعهود ونستمتع بشكل أكبر".

وأتم حكيم زياش تصريحاته قائلًا: "شعوري هنا بدأ قبل نحو عامين، حيث تشعر في قطر بحرية أكبر وكل شئ سلس خاصة في بلد مسلم مثل قطر، كل شيء مثالي بالنسبة لي".

وكان نادي الدحيل قد تعاقد قبل يومين مع الجناح المغربي حكيم زياش، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع نادي جالاتا سراي التركي.