وزير الدفاع الألماني: ميرتس كسر محظورا بالتصويت المدعوم من اليمين المتطرف

ذكر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار فريدريش ميرتس، كسر محظورا بالتصويت المدعوم من اليمين المتطرف على اقتراح برفض طلبات اللجوء من على الحدود الألمانية.

وقال بيستوريوس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مقابلة مع صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، إن حصول مقترح التحالف المسيحي على الأغلبية بمساعدة أصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بؤس للتحالف المسيحي وضرر للديمقراطية ككل.

وأضاف بيستوريوس، أن الخطر يكمن في أن ينظر العديد من زملاء في الحزب إلى تصرفات ميرتس على المستوى المحلي ومستوى الولايات باعتبارها تصريحا مجانيا لمزيد من التعاون مع حزب البديل لألمانيا. وهو يتحمل مسؤولية ذلك".

وقال بيستوريوس: "لقد شكل ميرتس أغلبية مع حزب البديل من أجل ألمانيا.. وفي نوفمبر الماضي وعد بعكس ذلك بعبارات قوية.. بسلوكه هذا الأسبوع دمر الثقة وفقد مصداقيته".

وأضاف أن انتهاك ميرتس لوعده حدث جلل، وقال: "هذا لا يجعل من السهل تصور تشكيل ائتلاف حاكم بمشاركته أو حتى تحت قيادته".

وأكد أنه يجب أن يكون هناك التزام واضح من التحالف المسيحي بأكمله بأن مثل هذه الخطوة الخاطئة الخطيرة لن تتكرر أبدا.

وحصل اقتراح تقدم به التحالف المسيحي أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، يوم الأربعاء الماضي بشأن طرد المهاجرين من على الحدود الألمانية - والذي ليس له أي أثر ملزم - على أغلبية الأصوات.

ووافق على هذا المقترح نواب التحالف المسيحي، وحزب البديل من أجل ألمانيا، والحزب الديمقراطي الحر، ونواب مستقلون.

وأثار تمرير المقترح بأصوات "البديل الألماني"، مخاوف على مستوى ألمانيا من سقوط جدار الحماية السياسي الذي يمنع التعاون مع الحزب.

وخرج متظاهرون، إلى الشوارع في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد للتنديد بذلك.