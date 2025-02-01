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قالت حركة «حماس»، إن المقاومة أفرجت عن ثلاثة أسرى للاحتلال، أحدهم (إسرائيلي) يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «إتمام عملية التسليم اليوم أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء الضيف وإخوانه أعضاء المجلس العسكري، رسالة عهد ووفاء، أن رجال القسام باقون وسيكملون المشوار».

وأشارت إلى أن كتائب القسام حرصت - رغم الظروف القاسية - على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ويعاني من أمراض متعددة.

وذكرت أن «صور الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية المرافقة والمحتفلة بهذا الإنجاز، لهو استفتاء حقيقي على نهج المقاومة سبيلاً لتحرير الأرض والمقدسات».

ولفتت إلى أن «الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى الاحتلال، تُثبت قيم المقاومة والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال المجرم أبشع الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون».

واختتمت بيانها بالقول: «إنجازُ المقاومة لعملية التبادل الرَّابعة اليوم بكل إبداع وكبرياء هو ترسيخ لِقِيَمِها والتزامها المبدئي ببنود الاتفاق، وندعو إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة والمراوغة».

وانتهت في قطاع غزة عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين لدى كتائب القسام، ومن المقرر أن تطلق إسرائيل 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، سلمت «وحدة الظل» في كتائب القسام الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون للصليب الأحمر الدولي في خان يونس.

ونقلت سيارات الصليب الأحمر الأسيرين المفرج عنهما إلى أقرب نقطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط محور نتساريم.

كما تسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل قليل، المحتجز الإسرائيلي الثالث كيث سيجال، وذلك ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل.

واحتشد مئات من مقاتلي القسام والمواطنين في ميناء غزة أثناء تسليم سيجال، الذي يحمل جنسية مزدوجة أمريكية إسرائيلية.