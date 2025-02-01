الزمالك: تفاوضنا مع أفضل لاعب في آسيا

أكد طارق السيد، عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك أن الأبيض تفاوض للتعاقد مع المعز علي، مهاجم منتخب قطر ونادي الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر تو: "وضعنا أسس في ملف التعاقدات خلال الفترة الماضية، والزمالك تفاوض مع أفضل لاعب في آسيا في الفترة الماضية، ولكن الصفقة لم تكتمل".

وأضاف: "اللاعب الذي تفاوضنا معه هو المعز علي، لاعب منتخب قطر ونادي الدحيل، ولم يعلم أحد بوجود مفاوضات معه من جانب الزمالك، وكانت هناك سرية في هذا الملف".

وأتم طارق السيد تصريحاته قائلًا: "تفاوضنا مع اللاعب ومع ناديه، ولكن نادي الدحيل تمسك بخدمات اللاعب، الذي تمسك بالانتقال إلى الزمالك، ونحن تمسكنا به.. إلا أن فريق الدحيل ينافس على بطولة الدوري القطري الممتاز هذا الموسم".

يُذكر أن المهاجم المعز علي، تبلغ قيمته التسويقية 3.5 مليون دولار، وخاض مع نادي الدحيل 230 مباراة، أحرز خلالهم 70 هدفًا، وصنع 67 آخرين، كما خاض مع منتخب قطر 110 مباراة، أحرز خلالهم 52 هدفًا.