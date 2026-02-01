أميرة النشوقاتيز ضيفة لقاء مع المؤلف في معرض القاهرة للكتاب

تستضيف دار الشروق المؤلفة أميرة النشوقاتي ضمن سلسلة لقاء مع المؤلف لمناقشة مجموعتها القصصية الجديدة «المقادير»، وذلك اليوم الأحد 1 فبراير، الساعة 2 مساء، في جناح دار الشروق قاعة 2 رقم B28، ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب.

تستعرض هذه المتتالية القصصية تاريخ النساء من الداخل، لا من دفاتر الوقائع، بل من مطابخهن وشرفاتهن وحكاياتهن الصغيرة التي صنعت ملامح قرن كامل. وتعيد النصوص رسم صورة مصر في مطلع القرن الماضي من خلال نساء عاديات في الظاهر، استثنائيات في قدرتهن على البقاء، حيث تتحول وصفات الطعام إلى لغة رمزية للذاكرة، وتصبح البيوت القديمة والأفران والفراندات أرشيفًا للعاطفة والمقاومة اليومية.

وتمنح المؤلفة كل فصل نَفَسًا من السيرة الذاتية دون أن تفقد خفة الحكاية الشعبية، لتعيد للمرأة موقعها كحافظة للزمن وكاتبة لتاريخ موازٍ، مؤكدة أن «المقادير» تحكي عن الإرث، والصوت الخافت الذي يصون العالم بخيط وإبرة، وعن يقين بسيط أن من يملك الذاكرة، يملك كل شيء.