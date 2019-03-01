مابين ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة نياجارا في مقاطعة أونتاريو الكندية، تقع شلالات نياجرا المتدفقة على ضفاف نهر نياجرا، والتي أضفى عليها الشتاء رونقًا جليديًا لامعًا.

تجمدت شلالات نياجرا كليا، منذ مطلع الشهر الجاري، حتى أن وصلت إلى حالة تجمد كلية اليوم؛ ما أعطاها منظرا جماليا كمثل ساحات التزلج المبهرة.

وتتجمد شلالات نياجرا سنوية في فصل الشتاء، لكن من غير المعتاد أن تصل إلى حالة التجمد التام، بيد أن التغيرات المناخ تريد ممارسة دورها في تغير الطبيعة المعتادة.

وبحسب «CNN» يشرح والت ماير، عالم الأبحاث في المركز الوطني للبيانات الثلجية والجليدية في كولورادو، سبب التجمد الكلي لشلالات نياجرا فيقول «عندما تتشكل بلورات الثلج في نهر نياجرا؛ نتيجة المناخ البارد فإنها تبدأ في الالتصاق معًا لتشكيل ذرة وبالتالي تبطئ تدفق النهر وتسبب تجمد شلالات نياجرا».

ويضيف ماير أن الكوكب الأرضي فقد الكثير من الجليد، ووصلت نسبته إلى 50% من الغطاء الجليدي للمحيطات في الصيف، وحوالي نصف سمك الجليد في القطب الشمالي.

ومن الشلالات الرائعة في فصل الشتاء شلال الديجارفوس الواقعة، شمل منتزه الحديقة الوطنية فوق المرتفعات الآيسلندية، شلالات منتزه ويلز جراي، في كولومبيا، وشلال داوسون فولز، هو واحد من سبع شلالات في نهر مورلي الأسترالي.

ونشرت شبكة «CNN»، ورواد التواصل الاجتماعي على موقع «تويتر»، صورا لشلالات نياجرا خلال تجمدها بصورة كلية مؤخرا.