إسلام آباد تعتزم تسليم نيودلهي الطيار الهندي المحتجز لديها «في بادرة سلام»

من المقرر أن تسلم باكستان اليوم الجمعة طيار مقاتلة هندية محتجز لديها، في خطوة تهدف إلى نزع فتيل التوترات، بعد أيام من الاشتباكات بين الغريمتين النوويتين.

وذكر مسؤولون أنه من المقرر أن تسلم السلطات الباكستانية الطيار، الذي تم أسره بعد إسقاط مقاتلة هندية يوم الأربعاء الماضي، إلى نظيرتها الهندية، عند معبر حدودي، قرب مدينة لاهور شرقي البلاد.

وفي الهند توجه والدا الطيار، قائد الجناح أبهيناندان فارثامان، بطائرة في وقت متأخر من الليل، من مدينة شيناي إلى نيودلهي وتم استقبالهما بحفاوة من قبل الركاب.

وذكر رئيس وزراء باكستان، عمران خان أمس الخميس أنه سيتم الإفراج عن الطيار، كـ"بادرة سلام".

جاءت تلك الخطوة التي اتخذها خان بعد أن حثت دول ،من بينها الولايات المتحدة والصين، الهند وباكستان على اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوترات.

وتصاعدت التوترات بين باكستان والهند عقب قيام الأخيرة بشن هجوم على معسكر لمسلحين في الشطر الباكستاني من كشمير ، ردا على هجوم انتحاري ضد قوات هندية في الشطر الهندي من كشمير في الشهر الماضي .

وأعلنت باكستان أول أمس الأربعاء، عن اسقاط طائرة هندية وأسر طيار خلال اختراقها المجال الجوي للشطر الباكستاني من كشمير.

من جانبها، أعلنت الهند عن تصدي دفاعاتها الجوية لطائرة حربية باكستانية اخترقت المجال الجوي للشطر الهندي من كشمير، وسقطت في الشطر الباكستاني من الإقليم.

يذكر أنه منذ استقلال الهند عن بريطانيا، وتقسيمها إلى الهند وباكستان في عام 1947، تدعي كل دولة أحقيتها في إقليم كشمير، وتسيطر كل دولة على جزء من الإقليم، وكانت الدولتان خاضتا من قبل حربين في إطار الصراع بينهما على إقليم كشمير.