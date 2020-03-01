بايدن: بإمكاني الفوز بمعظم الولايات الجنوبية في الانتخابات التمهيدية الثلاثاء

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إنه بإمكانه الفوز في نورث كارولينا وتكساس ومعظم الولايات الجنوبية خلال الانتخابات التمهيدية فى إطار السباق لاختيار مرشح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة الثلاثاء المقبل.

وأضاف بايدن في مقابلتين مع شبكتي (إيه بي سي) و(فوكس نيوز) اليوم الأحد، أنه استطاع جمع تبرعات عبر الإنترنت تقدر بخمسة ملايين دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان بايدن أعلن فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ساوث كارولينا أمس السبت، ما أعطى حملته دفعة كانت في أمّس الحاجة إليها من أجل التنافس للإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن النتائج التي توقعتها شبكات إخبارية أمريكية منحت بايدن تقدما حاسما في الولايات الجنوبية على أقرب منافسيه، بما في ذلك السناتور بيرني ساندرز.

وتلقى بايدن، الذي عمل في البيت الأبيض تحت قيادة باراك أوباما، أول رئيس أسود للبلاد، دعما قويا من الناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يشكلون غالبية القاعدة الديمقراطية في ساوث كارولينا.