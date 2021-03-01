 هيثم فاروق للاعبي الزمالك: نداء أخير.. احذروا غضب الجماهير - بوابة الشروق
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هيثم فاروق للاعبي الزمالك: نداء أخير.. احذروا غضب الجماهير

محمد الهادي
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 9:49 م

وجه هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى لاعبي القلعة البيضاء بعد التعادل أمام وادي دجلة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة والتي جمعتهما اليوم الإثنين على ستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز.

وكتب فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "وادي دجلة وغزل المحلة وأسوان أخذوا من الزمالك 7 نقاط".

وأضاف: "شئ محبط صراحة من لاعبي الزمالك .شئ حزين بالنسبة للجماهير الوفية التي تساعد وتؤازر، احذروا غضب الجماهير البيضاء، نداء أخير".

ووصل الزمالك للنقطة 30 في المركز الأول وواصل دجلة تذيله لجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.


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