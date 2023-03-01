ميرال الطحاوي لـ«الشروق»: سعيدة بتمثيل مصر في القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية

عبرت الكاتبة والروائية ميرال الطحاوي عن سعادتها وامتنانها بوصول أحدث رواياتها "أيام الشمس المشرقة"، الصادرة عن دار العين، للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر).

وقالت الطحاوي، في تصريحات خاصة للشروق: "للمرة الثانية وبعد انقطاع طويل عن النشر، أترشح للقائمة القصير للجائزة العالمية للرواية العربية"، مؤكدة على سعادتها بأنها تمثل مصر في تلك الجائزة العربية الهامة.

وأضافت: "المنافسة كانت وما تزال صعبة وسط مجموعة مختارة من الكتاب الكبار في القائمة الطويلة والقصيرة"، واختتمت قائلة:"أتمنى حظا موفقا لنا جميعا.. ومزيد من التألق في محبة الكتابة الحلوة".

وأعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الأربعاء، عن الروايات المرشحة للقائمة القصيرة للعام السادسة عشرة، لعام 2023 وهي "مُنّا" للصديق الجزائري حاج أحمد، و"حجر السعادة" للكاتب العراقي أزهر جرجيس، و"كونشيرتو قورينا إدواردو" للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، و"أيام الشمس المشرقة" للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي، و"الأفق الأعلى" للكاتبة السعودية فاطمة عبد الحميد، و"تغريبة القافر" للروائي العماني زهران القاسمي.

وجرى الإعلان عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحفي عُقد افتراضياً، حيث كشف محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم،عن العناوين المرشحة للقائمة، وشارك في المؤتمر أعضاء اللجنة، وهم ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة.

ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية. وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في احتفالية تنظم في أبو ظبي في الأحد 21 مايو 2023.

تضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية السادسة عشرة ثلاث كاتبات وثلاثة كتّاب من ستة بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كاتبتين سبق لهما الوصول إلى القائمة القصيرة ، وهما نجوى بن شتوان (عن "زرايب العبيد" في العام 2017) وميرال الطحاوي (عن "بروكلين هايتس" في العام 2011). كما وصل أزهر جرجيس إلى القائمة الطويلة في العام 2020 عن روايته "النوم في حقل الكرز"، فيما ترشح ثلاثة كتاب إلى المراحل النهائية للمرة الأولى، وهم: الصديق حاج أحمد، وفاطمة عبد الحميد، وزهران القاسمي.