الولايات المتحدة ترحب بتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بمحادثات يسرها الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين بين كوسوفو وصربيا وتؤيد بقوة التطور في عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع أمس كان خطوة جيدة إلى الأمام ولكن لا يزال هناك عمل شاق.

وأشار إلى أن الاتفاق على ملحق التنفيذ ضروري للتطبيع بموجب اقتراح الاتحاد الأوروبي .. مشيرة إلى أن التقدم نحو إنشاء رابطة البلديات ذات الأغلبية الصربية يظل أمرًا بالغ الأهمية لبناء مستقبل كوسوفو كدولة مستقلة ذات سيادة ومتعددة الأعراق ومتكاملة في الهياكل الأوروبية الأطلسية.

جدير بالذكر أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أن زعماء صربيا ألكسندر فوتشيتش، وكوسوفو، ألبين كورتي، اتفقا على اتباع مسار تطبيع العلاقات الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.