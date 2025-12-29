• رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شددت على أن توفير ضمانات أمنية قوية من أهم القضايا..

رحَّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتقدم المحرز في محادثات السلام عقب اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت فون دير لاين في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، أنها أجرت اتصالا هاتفيا مطولا مع ترامب وزيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

وأضافت: "علمنا بإحراز تقدم، ونحن نرحب بذلك".

وأكدت على أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة العمل على ترسيخ التقدم المُحرز بين أوكرانيا والولايات المتحدة، مُشددةً على أن من أهم القضايا توفير ضمانات أمنية قوية منذ البداية.

والأحد، التقى الرئيس الأمريكي ترامب مع زيلينسكي في ولاية فلوريدا، وعقب اللقاء أعلن ترامب إحراز "تقدم كبير" في جهود إنهاء الحرب القائمة بين موسكو وكييف.

من جانبه، أعلن زيلينسكي أنهم اتفقوا على 90 بالمئة من خطة السلام التي أعلن عنها البيت الأبيض لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.