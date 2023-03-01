إيران تقلل من أهمية نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن رصد جزيئات يورانيوم مناسبة لصنع أسلحة نووية

قلل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، من أهمية إحدى النتائج الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها رصدت جزيئات يورانيوم، تكاد تكون مناسبة لإنتاج أسلحة نووية في إيران.

وأضاف إسلامي في طهران "تم رصد تغيير طفيف في أحد الاختبارات، لكن لم نتمكن حتى من رؤيته بالميكروسكوب ".

وفي خطاب صادر في 20 فبراير الماضي، أبلغت إيران الوكالة عن احتمال حدوث "تغييرات غير مقصودة في مستويات التخصيب" في نوفمبر الماضي.

وذكرت الوكالة أن مستوى نقاء اليورانيوم كان 7ر83%- أقل بقليل من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.

ويشتبه أن إيران كانت تعمل على صنع قنبلة نووية منذ عدة سنوات.

وتم اكتشاف تلك الآثار في يناير، خلال عملية تفتيش لمنشأة إيرانية في فوردو، حيث يتم إنتاج اليورانيوم بنقاء 60 %.

وذكر تقرير غير علني، حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن رئيس الوكالة، رافائيل جروسي أكد رسميا النتائج للمرة الأولى مساء أمس الثلاثاء، في فيينا. وتجرى محادثات مع طهران لتوضيح الأمر.

وذكر دبلوماسي بارز، يتابع البرنامج النووي الإيراني عن كثب "يمكنك القيام بذلك عن طريق الخطأ، أو يمكنك القيام بذلك عن قصد".

وأضاف أن تغييرات مماثلة حدثت أيضا في منشآت تخصيب في دول أخرى.

لكن في حالة إيران، كانت "قفزة كبيرة من 60 إلى حوالي 84%".

وأضاف الدبلوماسي أن التحاليل أظهرت حتى الآن أنه تم إنتاج كمية قليلة للغاية من المادة التي بلغت نسبة التخصيب فيها 7ر83%.