الحوثيون يضعون شروطا لبدء مفاوضات حل أزمة اليمن

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وضعت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، شروطا لبدء مفاوضات تفضي لحل أزمة اليمن، الذي يعاني حربا منذ نحو ثماني سنوات.

وقال حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، في حسابه على "تويتر"، إن "رفع الحصار ضرورة إنسانية وقانونية وضرورة أيضا للسلام وبناء الثقة".

وأضاف أن "الحديث عن حوار يمني- يمني قبل تحييد العنصر الأجنبي حديث سابق لآوانه"، مشددا على أنه"من الصعب تصور حوار يمني يمني في ظل بقاء الطرف الآخر (الحكومة المعترف بها دوليا) تحت قيادة غير يمنية".

ولفت إلى أن" فض التحالف (بقيادة السعودية) وخروج القوات الأجنبية سيفتح الأفق واسعا أمام الحلول المستدامة".

وقبل نحو أسبوع، بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، بدء حوار يمني-يمني جامع لإنهاء النزاع بشكل مستدام.

وخلال الفترة القليلة الماضية، تكثفت الجهود الأممية والدولية الرامية لتجديد الهدنة والعمل نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن.