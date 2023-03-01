ضبط متهم أعلن عبر الإنترنت قدرته على فك السحر في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب العامة التابع لقطاع الشرطة المتخصصة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بطريقة غير مشروعة، من خلال الترويج لأعمال الدجل وممارسة الشعوذة وفك السحر.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد قيام شخص "له معلومات جنائية مُسجلة" مقيم في نطاق دائرة مركز شرطة سنورس، محافظة الفيوم، بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، بمقابل مادي، ويقوم بالإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعقب تقنيين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد القائم على ممارسة ذلك النشاط، وأمكن ضبطه أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة اللبان، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، به رسائل ومحادثات خاصة بترتيب اللقاءات مع المجني عليهم، وبعض الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، فإنه وبمواجهة المتهم أقر بممارسته نشاطه؛ بقصد التربح المادي، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.