ألمانيا: إرسال الأسلحة المضبوطة في شقة إرهابية سابقة في منظمة الجيش الأحمر للمعمل لتحليلها

أعلن متحدث باسم الادعاء العام في مدينة فيردن شمالي ألمانيا اليوم الجمعة إرسال الأسلحة التي تم ضبطها في شقة الارهابية السابقة دانيلا كليته في منظمة "الجيش الأحمر" إلى المعمل لتحليلها.

وأضاف المتحدث أنه يجري إلى جانب الفحص التقني للأسلحة، البحث عن أدلة وبصمات أصابع أو آثار للحامض النووي (دي إن ايه) مشيرا إلى أن الفحص لا يزال مستمرا، وقال:"حرزنا كمية كبيرة من المواد".

وتعليقا على العثور على أسلحة داخل شقة كليته بدلا من الاحتفاظ بها في مستودع بعيد عن الشقة، قال المتحدث إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قد خططت بالفعل لعملية سطو جديدة.

وكان المحققون وجدوا في شقة كليته (65 عاما) متفجرات وقذيفة مدفع مضاد للدبابات وأسلحة نارية. وكانت السلطات ألقت القبض يوم الاثنين الماضي على كليته في حي برلين-كرويتسبيرج في العاصمة الألمانية.

وثمة عملية بحث مكثفة عن شريكيها السابقين في منظمة "الجيش الأحمر" إرنست-فولكر شتاوب وبوركهارد جارفيج. ويعتقد المحققون أن الاثنين قد يكونان موجودين أيضا في برلين.

يذكر أن جارفيج وشتاوب يتصدران قائمة "أكثر المطلوبين في أوروبا"، وعن طريق هذه القائمة يجري البحث على مستوى أوروبا عن المجرمين الخطرين والإرهابيين.

وتنتمي كليته وجارفيج وشتاوب إلى ما يعرف بالجيل الثالث من منظمة "جماعة الجيش الأحمر" اليسارية المتطرفة التي كانت مرادفا للإرهاب والقتل في ألمانيا منذ السبعينيات وحتى التسعينيات من القرن الماضي.