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نددت مظاهرة ضخمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الجمعة، بما يتعرض له الفلسطينيون من حرب وصفوها بـ"الإبادة" وطالبوا من خلال الشعارات والهتافات بوقفها فورا.

ودعا المتظاهرون في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة واستغرقت نحو ساعتين المجتمع الدولي "للكف عن التواطؤ الصارخ مع الاحتلال الإسرائيلي ومع عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني".

وندد المشاركون "بالصمت الرسمي العربي والإسلامي وبدعم الولايات المتحدة للحرب على غزة وتواطؤ الدول الغربية التي تدعي احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في الحرية وتقرير المصير".

وتوقفت المسيرة أمام مقر الأمم المتحدة بنواكشوط رافعة أعلام جنوب أفريقيا والبرازيل لدعم البلدين للشعب الفلسطيني ووقوفهما ضد ممارسات إسرائيل في غزة.