 تجديد حبس فكهاني سرق 35 جوال لب من صاحب مقلة في الوراق - بوابة الشروق
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تجديد حبس فكهاني سرق 35 جوال لب من صاحب مقلة في الوراق

مصطفى بكر
نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 8:08 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 8:08 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس بائع فاكهة لاتهامه بسرقة 35 جوال لب من صاحب مقلة في منطقة الوراق 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق يفيد تعرض محل تجاري لسرقة كمية من البضائع. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن بائعًا وراء ارتكاب الواقعة.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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