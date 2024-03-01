فرونتكس تضاعف عدد أفرادها على الحدود الخارجية لمنطقة شنجن عند بلغاريا بثلاثة أضعاف

تعتزم الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل " فرونتكس" بزيادة عدد أفرادها على حدود منطقة شنجن الخارجية عند بلغاريا مع تركيا وصربيا إلى ثلاثة أضعاف.

وأوضح مدير الوكالة هانز ليجتنز يوم الخميس، عند نقطة تفتيش /كابيتان أندريفو/ على حدود بلغاريا مع تركيا، أنه اعتبارا من 20 أذار/مارس الجاري، سيكون هناك ما بين 500 إلى 600 فرد أمن إضافي من "فرونتكس" في بلغاريا.

وذكرت وكالة الأنباء البلغارية "بي تي إيه" أن ليجتنز ووزير الداخلية البلغاري كالين ستويانوف قاما في السابق بتفقد عملية تأمين الحدود البرية البلغارية مع تركيا.

وأكد ليجتنز أن بلغاريا تلعب دورا "مهما للغاية" في حراسة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وتحمي بلغاريا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا منذ عام 2017 بسياج معدني يبلغ طوله 234 كيلومترا بتمويل من بروكسل، ويضم أسلاكا شائكة وكاميرات تصوير حراري.

وعلى الرغم من ذلك، فغالبا ما يتمكن المهاجرون من العبور منه بشكل غير نظامي بمساعدة المهربين. وغالبا ما يرغب الأشخاص القادمون من مناطق الحروب والأزمات في تفادي المعابر الحدودية حتى يتجنبوا تسجيلهم في بلغاريا، التي تعتبر أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لهم بمواصلة رحلتهم إلى وسط وغرب أوروبا - عادة عبر صربيا وهي دولة خارج الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ طول الحدود البلغارية الصربية 341 كيلومترا.

ووفقا لما أفادت به "بي تي إيه" نقلا عن ليجتنز إن فرونتكس لا تحمي الحدود فحسب، بل تحمي القيم الأوروبية أيضا. وسيضم أفراد أمن فرونتكس الجدد في بلغاريا أيضا خبراء في مجال حقوق الإنسان.

كما وعد ليجتنز بلغاريا بتقديم "الدعم الكامل" للانضمام الكامل إلى منطقة شنجن.

من المقرر أن تنضم بلغاريا إلى منطقة شنجن ذات الحدود المفتوحة اعتبارا من نهاية أذار/مارس، على الرغم من إدراج حدودها الجوية والبحرية فقط حيث لا يزال القرار معلقا بشأن رفع القيود على الحدود البرية.