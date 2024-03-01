 فيلم «إن غاب القط» يفوز بجائزة أفضل سيناريو بأيام قنا السينمائية - بوابة الشروق
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فيلم «إن غاب القط» يفوز بجائزة أفضل سيناريو بأيام قنا السينمائية


نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 6:42 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 6:42 م

فاز فيلم "إن غاب القط" بجائزة أفضل سيناريو بالدورة الأولى لمهرجان "أيام قنا السينمائية" للأفلام الروائية القصيرة.

الفيلم من إخراج ماريان حنا، وتدور أحداثه حول فتاه تمكث بمفردها في أحد البيوت السكنية المكدسة بالعائلات حيث تتعرض للمضايقات من قبل صاحبة المنزل وبواب العمارة، نظرًا لمكوثها بمفردها، لتبدأ سلسلة من المفارقات الدرامية.

أقيمت الدورة الأولى لأيام قنا السينمائية تحت شعار "سينما من قلب الصعيد"، ويهدف المهرجان لعرض الأفلام من جميع أنحاء صعيد مصر لترويجها، والترويح لصانعيها.

تنافست الأفلام في هذه الدورة على جوائز أفضل فيلم عن التراث، وجائزة أفضل فيلم عن البيئة، وجائزة أفضل فيلم عن المرأة، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل سيناريو، وأخيرا جائزة الجمهور.

تشكلت لجنة التحكيم بعضوية كل من المخرج أحمد عبد الله، والمخرجة عايدة الكاشف، والمخرجة كوثر يونس.


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