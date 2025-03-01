وزعت إدارة مرور الدقهلية، في مدينة المنصورة في أول أيام شهر رمضان المبارك، 1500 وجبة إفطار على المسافرين بالطرق السريعة.

وجاء ذلك تحت إشراف العميد دكتور حاتم طه، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح عبد الوهاب، وكيل الإدارة، والمقدم دكتور محمود اللوزي، رئيس مباحث المرور، حيث تم توزيع الوجبات في عدد من الطرق السريعة على المسافرين والمواطنين.

وأكدت إدارة المرور، أن الهدف من هذه المبادرة هو مساعدة السائقين على الالتزام بالقواعد المرورية وعدم اللجوء للسرعة الزائدة للحاق بموعد الإفطار، وذلك في إطار دورها المجتمعي والإنساني خلال الشهر الكريم.

وأعرب المواطنون، عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، مشيدين بجهود رجال المرور في دعم المسافرين وتوفير أجواء آمنة وإنسانية على الطرق.

وأشاد المواطنون بالدور الرئيس لإدارة المرور لضبط وتنظيم حركة المرور في شوارع مدينة المنصورة، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، معبرين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها إدارة المرور في المنصورة.

وأشار إلى أن الإجراءات التنظيمية التي تتبعها تسهم بشكل كبير في الحد من التكدس المروري وتسهيل حركة المركبات، مما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين وسير الحياة اليومية في المدينة.