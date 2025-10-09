أشادت الحكومة الإيطالية وعدد من الأحزاب السياسية، اليوم، بالاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، خلال مفاوضات شرم الشيخ، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

**ميلوني تعتبر التوصل للاتفاق

لحظة استثنائية تمهد لوقف إطلاق النار

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مصر لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام يعد لحظه استثنائية تمهد الطريق لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع المختطفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفق الخطوط المتفق عليها.

وعبرت ميلوني عن الشكر لترامب على سعيه الدؤوب لإنهاء الصراع في غزة، مضيفة: أعرب عن شكري للوسطاء مصر وقطر وتركيا على جهودهم الحاسمة في تحقيق هذه النتيجة الناجحة، وفقاً لوكالة "إيطاليا برس" للأنباء.

واعتبرت أن هذا الاتفاق والمسار الأوسع لخطة ترامب يشكلان فرصة فريدة لإنهاء هذا الصراع يجب اغتنامها.

ودعت ميلوني جميع الأطراف للاحترام الكامل للتدابير المتفق عليها، والعمل على التنفيذ السريع للخطوات التالية المنصوص عليها في خطة السلام.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن بلادها ستواصل دعم جهود الوسطاء ومستعدة للمساهمة في استقرار غزة وإعادة إعمارها.

**تاياني: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار غزة

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، استعداد بلاده للمشاركة بفعالية في جهود ما بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال تاياني، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، إن "أخباراً ممتازة تأتي من الشرق الأوسط: السلام بات وشيكاً".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي على أن "إيطاليا، التي دعمت دائماً الخطة الأمريكية، مستعدة للقيام بدورها في توطيد وقف إطلاق النار، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار غزة"، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وأوضح تاياني أن بلاده "مستعدة أيضاً لإرسال جنود في حال إنشاء قوة دولية لحفظ السلام بهدف إعادة توحيد فلسطين".

**كروسيتو: اتفاق غزة يوم تاريخي

أما وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، فقد وصف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مصر بين جميع الأطراف باليوم التاريخي.

وقال كروسيتو، في تصريحات له: هذا خبر بالغ الأهمية، ومن غير المستغرب أن يثير ردود فعل إيجابية حول العالم.

وأضاف: من حق عائلات الرهائن الإسرائيليين، وسكان غزة المدنيين المعذبين والجرحى والجوعى، والمجتمع الدولي بأسره، أن يتنفسوا الصعداء.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي على ضرورة "إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حماس تحتجزهم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة".

**الحزب الديمقراطي: الفضل لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا

بدورها، أعربت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي، إيلي شلاين، عن الارتياح بعد الإعلان عن اتفاق غزة، قائلة: سيظل الطريق إلى السلام طويلاً، لكن اليوم يُمثل خطوة حاسمة، مع وقف إطلاق النار الدائم، وإطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، بحسب صحيفة "إيل فوليو" الإيطالية.

وأضافت شلاين: على أوروبا أن تستعيد دورها في إعادة إعمار غزة وضمان الدعم الكامل للشعب الفلسطيني المعذب، بدءا من الوصول الكامل إلى جميع المساعدات اللازمة.

وشددت على ضرورة "احترام الاتفاق ومواصلة جميع الخطوات الأساسية الأخرى لضمان الحل السياسي القائم على شعبين ودولتين، مع الاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للضفة الغربية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

**حركة خمس نجوم: عملية تستحق الثناء

من ناحيته، عبر زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية و رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي، عن الأمل في أن يمثل اتفاق غزة الأخير، الخطوة الأولى و نقطة التحول الحاسمة التي تضمن عملية سلام تركز على حق تقرير الشعب الفلسطيني.

وقال كونتي إن عملية السلام هذه تستحق الثناء، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستحق الشئ نفسه.

*"سالفيني يقترح منح ترامب جائزة نوبل للسلام

فيما طالب ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة الإيطالي بضرورة "إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال الساعات القادمة، ووقف إطلاق النار، وإعادة إعمار غزة".

وأضاف سالفيني: تم التوصل إلى اتفاق، هذا خبر رائع! إذا سكتت المدافع أخيرًا، فإن الرئيس دونالد ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام حقًا".

كان ترامب أعلن، اليوم، عن توصل إسرائيل و حركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، بعد محادثات غير مباشرة استضافتها شرم الشيخ.

وقال ترامب، في تدوينة على منصة "تروث سوشال": "أنا فخور جدا بأن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بنا".

وأضاف ترامب: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي، وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".