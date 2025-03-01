سلاح الجو الأمريكي يفحص أسطول طائرات التزويد بالوقود بعد اكتشاف عيوب في طائرات جديدة

اكتشفت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات شقوقا في اثنتين من أربع طائرات جديدة لإعادة التزويد بالوقود كان من المقرر تسليمها لسلاح الجو الأمريكي الذي أمر بفحص أسطوله الحالي، بحسب الموقع الإلكتروني الدفاعي "وور زون".

وقال الموقع، نقلا عن رد من سلاح الجو على استفساره، إن الشقوق وُجدت في الهياكل الأساسية، أو الثانوية لاثنتين من طائرات إعادة التزويد بالوقود طراز "كي سي-46 ايه بيجاسوس".

وأضاف الموقع أن بوينج اكتشفت المشكلة وسوف توقف تسليم الطائرات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بوينج للموقع إنها تعمل مع الجيش لتقييم أي مشاكل و"التخفيف من أي تأثير محتمل على الأسطول والطائرات قيد الإنتاج".