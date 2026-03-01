الجيش الإسرائيلي: استمرار حالة الطوارئ وتعبئة الاحتياط وعمليات البحث جارية لانتشال الضحايا

قال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 200 صاروخ إيراني قد استهدفت إسرائيل الليلة الماضية اعتبارا من 6:00 مساء وتم التعامل معها وإسقاطها باستثناء 35 صاروخا استطاعت الوصول إلى أهداف إسرائيلية وألحقت دمارا بمنشآت سكنية.

وتقوم فرق الإنقاذ الإسرائيلية بتفتيش ركام البنايات المنهارة بحثا عن الضحايا وتأكدحتى الآن مصرع سيدة إسرائيلية تم انتشاله جثمانها من تحت الأنقاض.

وأفادت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي بأن عمليات الاستهداف الإيراني طالت مناطقا في الوسط والشمال الإسرائيلي وتركزت بصورة أكبر في الشمال الذي سقط عليه 15 صاروخا إيرانيا بالفعل منذ الرابعة من عصر أمس.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن شظايا الصواريخ الإيرانية أصابت نحو 100 إسرائيلي تم التعامل معهم طبيا وبعضهم لا يزال تحت العلاج منهم ثلاثة في حالة خطرة.

وأفادت قيادة الجبهة الداخلية بتمكن ست مسيرات إيرانية من اختراق منطقة واقعة على ساحل البحر الميت وتم التعامل معها بواسطة الدفاع الجوي الإسرائيلي وإسقاطها جميعا فيما تم إخلاء السكان إلى الملاذات المحصنة.

تجدر الإشارة إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية قد تمكنت من إسقاط 10 مسيرات إيرانية صباح السبت في موجة الهجوم المضاد الأولى حيث قالت إيران إنها أطلقت 1200 صاروخ ومسيرة باتجاه إسرائيل صبيحة السبت.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن عصر السبت حالة الطوارئ العامة واستدعى الجيش الإسرائيلي جانبا من قوات الاحتياط للانضمام إلى تشكيلاته الميدانية، وشددت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل التابعة للجيش من إجراءات تأمين الحدود و المنشآت الحيوية وأهابت بالإسرائيليين الامتناع عن التنقل والسفر وإقامة التجمعات فيما أمرت الحكومة الإسرائيلية بتعليق الدراسة في كافه المنشآت التعليمية الإسرائيلية اعتبارا من اليوم ولأجل غير مسمى.. ولا تزال صافرات الإنذار تنطلق لتنبيه قاطني المناطق السكنية بأية تهديدات لسرعة ولوجهم إلى المخابئ المحصنة القريبة منهم والتي تم تزويدها باحتياطيات غذائية ومواد الإسعاف الأولية تحسبا لما هو أسوأ.