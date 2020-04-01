جوتيريش: أزمة كورونا هي الأسوأ عالميا منذ الحرب العالمية الثانية

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أزمة وباء كورونا بأنها الأسوأ عالميا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف جوتريريش الثلاثاء في مؤتمر صحفي عن بعد: "هذه هي أكثر ما واجهناه من أزمات تحديا منذ الحرب العالمية الثانية".

واعتبر أن السبب في ذلك يعود إلى أن الفيروس يمثل تهديدا لكل شخص في العالم، وسيتسبب في ركود ربما لا مثيل له في الماضي القريب.

وتابع: "لا نزال بعيدين للغاية عما نحتاجه لمحاربة كوفيد 19 فعليا على مستوى العالم وأن نكون قادرين على التعامل مع الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي والمجتمعات العالمية".

وأوضح أن جميع الدول بحاجة إلى اتباع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لكبح انتشار الفيروس.

وقال جوتريريش: "لا نزال بعيدين عن توفير حزمة عالمية لمساعدة العالم النامي"، مشيرا إلى أن ما تمت تعبئته من جانب العالم المتقدم يخدم اقتصاداته فحسب.