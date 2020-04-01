الرئاسة الروسية: لا محادثات حاليا مع السعودية بشأن أسعار النفط

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أنه لا توجد أية محادثات حاليا مع السعودية حول الأوضاع في سوق النفط.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية القول، ردا على سؤال عما إذا كان هناك محادثات تجري بين البلدين حاليا حول القضايا المرتبطة بأسعار النفط ، "حاليا – لا".

إلا أنه أكد أن العلاقات بين البلدين "عند مستوى عالٍ إلى حد ما". وقال :"قد تكون لدينا مجموعة متنوعة من الآراء، إلا أن العلاقات الثنائية في المجمل بين روسيا والسعودية تسمح بإجراء حوار فعال إذا لزم الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط العالمية وصلت إلى مستوى قياسي منخفض على خلفية حرب أسعار النفط بين البلدين، إلى جانب التأثيرات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.