كورونا يتسبب في أكبر حركة نزوح داخلي بالهند

أدي قرار السلطات الهندية فرض إغلاق كامل لمدة 20 يوما لمحاولة الحد من تفشي وباء كورونا بين سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار شخص، إلي حركة نزوح استثنائية، نحو الأرياف والقرى، ما حول أكبر إغلاق في العالم إلى أزمة إنسانية بالنسبة للقوى العاملة.

ويعيش أغلب هؤلاء في مساكن فقيرة في المدن المزدحمة، ولكن مع إعلان الإغلاق وعدم قدرتهم على تحمل كلفة الحياة اليومية، لم يجدوا حلا إلا بالعودة الى قراهم الأصلية حتى انتهاء الأزمة، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وفي ظل توقف خدمات القطارات وتكلفة سيارات الأجرة، وافتقار مئات الحافلات التي تم إحضارها إلى ضواحي نيودلهي لنقل المواطنين لوجود مقاعد كافية، قرر نصف مليون هندي للذهاب نحو قراهم سيرا على الأقدام.

وأدت هذه المعاناة الى وفاة البعض منهم على الطريق، بينما قتل آخرون في حوادث الطرق، وتعرض بعضهم للضرب على الحدود من قبل الشرطة، بدعوى محاولة ضبط التجمعات.

وحذر مسؤولون في الهند من احتمال أن يحمل 3 من كل 10 أشخاص ينتقلون من المدن إلى المناطق الريفية فيروس كورونا، ما سيؤدي الى كارثة صحية في القرى الفقيرة التي يتجهون إليها.

يشار إلي أن حركة النزوح هذه لم تشهدها الهند منذعام 1947، عندما انتهى الحكم البريطاني وتم تقسيم شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان.