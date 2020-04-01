 فيديو.. أسامة هيكل: تطهير مقار المؤسسات الصحفية خلال الفترة المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. أسامة هيكل: تطهير مقار المؤسسات الصحفية خلال الفترة المقبلة

أسامة هيكل
أسامة هيكل
هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 1:17 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 1:17 ص

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الوزارة منحت اهتمامًا خاصًا للمناطق الإعلامية في عمليات التعقيم والتطهير؛ لأنها تحوي تجمعات كثيرة.

وأضاف «هيكل» في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن عمليات التعقيم والتطهير تتم باتفاق مع وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استجاب سريعًا لبدء التعقيم.

وأشار إلى إيقاف تصوير المسلسلات الخاصة بشهر رمضان وخلافه عدة أيام داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ لحين اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على الأطقم العاملة.

وأوضح أن الوزارة عقمت جميع أستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، البالغ عددها نحو 70 أستوديو، إضافة إلى مقر وزارة الدولة للإعلام، ومقار الوكالات الأجنبية العاملة في مصر في العجوزة، أمس الثلاثاء.

ولفت إلى إرسال طاقم للعمل بالتطهير في الهيئة الوطنية للإعلام، قائلًا إنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة على تطهير مقار المؤسسات الصحفية خلال الفترة المقبلة.

وأجرت وزارة الدولة للإعلام، أمس الثلاثاء، عمليات التعقيم والتطهير بمقر الوزارة؛ حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالوزارة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.


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