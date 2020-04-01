علماء روس يطورون علاجا لفيروس كورونا من دماء الناجين خلال 30 يوما

أعلن علماء من معهد البيولوجيا الكيميائية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم جاهزيتهم لتطوير علاج لفيروس كورونا، يعتمد على دماء الناجين من الفيروس خلال 30 يومًا.

وقالت الخدمة الصحفية للأكاديمية -وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الدواء التجريبي لعلاج فيروس كورونا، سيكون جزءًا مدعما بـالأجسام المضادة للفيروسات في الدم البشري، يتم استخراجه من بلازما المرضى الذين تعافوا من الفيروس. ومن المتوقع أن يستغرق تطويره 30 يومًا".

وأشارت إلى أن هناك حاجة لحوالي 500 مل من بلازما الدم للناجين من فيروس كورونا لإنتاج العلاج المطلوب وذلك. ومن المتوقع أن يتم إعطاء الدواء عن طريق الوريد.