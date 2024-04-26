وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مع الرئيس الصيني في بكين

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن مع الرئيس الصيني، شي جين بينج في بكين، حيث تختلف أكبر اقتصادات في العالم بشأن شكاوي تجارية ودعم الصين المستمر لروسيا.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي سيجتمع مع الزعيم الصيني بعد ظهر اليوم الجمعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وكان بلينكن قد أجرى في وقت سابق لمدة خمس ساعات ما وصفته أمريكا بأنه اجتماعات "بناءة" مع وزير خارجية الصين، وانج يي.

وفي اليوم الأخير من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى الصين، حذرت بكين من تدهور العلاقات بين القوتين.

وقال وزير خارجية الصين، وانج يي، اليوم الجمعة، في بكين إنه على الرغم من أن الجانبين يتحدثان مع بعضهما البعض مرة أخرى، إلا أن "العوامل السلبية" في العلاقة بين أمريكا والصين زادت".

واستشهد وانج بالقول إن حق الصين في التنمية "يتم قمعه بشكل غير معقول" كأحد الأسباب. وأضاف أن الدولتين تواجهان مسألة حول ما إذا كانت علاقتهما سوف تستقر أو تنزلق إلى دوامة من الهبوط.

ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن بلينكن قوله إنه تم إحراز تقدم، في بعض المجالات، لسد الفجوة بين الدولتين. غير أنه يرغب في الإعراب بشكل واضح ومباشر ، عن القضايا التي توجد خلافات في الرأي بشأنها مع الصين.

كان بلينكن قد أعرب عن مخاوف بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عندما بدأ محادثات في الصين، في ظل تهديد يلوح في الأفق بفرض عقوبات أمريكية على بكين لدعمها لروسيا وذلك خلال زيارته لبكين.

وفي مطلع الشهر الجاري ،زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إيلين الصين وانتقدت بكين بسبب "الممارسات الاقتصادية غير العادلة"، بما في ذلك إساءة معاملة الشركات الأمريكية والأجنبية العاملة في الصين وتشويه الأسواق العالمية من خلال تقديم دعم لزيادة الإنتاج في قطاعات معينة.

وجاءت الزيارتان عقب اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في سان فرانسيسكو، في منتصف نوفمبر الماضي.

قال بايدن آنذاك إنه تم إحراز "تقدم مهم" خلال اجتماع وجها لوجه طال انتظاره مع الرئيس الصيني شي جين بينج استمر عدة ساعات".

يُشار إلى أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة والصين تتعلق بالتجارة بين البلدين والدعم الصيني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه ضد أوكرانيا، ومطالبات الصين الإقليمية في بحري الصين الجنوبي والشرقي ودعم واشنطن لتايوان ، التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وأدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب تجارية انتقامية وتشديد القيود على تكنولوجيات رئيسية مثل الرقائق الإلكترونية.