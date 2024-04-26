 الرئيس التركي يزور واشنطن في مايو ويلتقي بايدن بالبيت الأبيض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التركي يزور واشنطن في مايو ويلتقي بايدن بالبيت الأبيض

نيويورك - د ب أ
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:08 ص

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