الرئيس التركي يزور واشنطن في مايو ويلتقي بايدن بالبيت الأبيض

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم التاسع من مايو المقبل، بحسب مصادر مطلعة.



ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، تأتي زيارة أردوغان المرتقبة لواشنطن في حين تتواصل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.



كما يأتي اللقاء بين بايدن وأردوغان في وقت حساس في مسيرتهما السياسية، حيث يواجه بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر، بعد مواجهة سابقة في 2020.



كما تعرض أردوغان الذي يرأس تركيا منذ 2003، لهزيمة محرجة أواخر الشهر الماضي في الانتخابات البلدية، فيما ابتعد الناخبون في أنحاء البلاد عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.



ورغم ذلك، يواصل أردوغان القيام بدور بارز على الساحة الدولية.



ويعتزم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته زيارة اسطنبول اليوم الجمعة، في مسعى للحصول على دعم الرئيس التركي كي يتولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



واستقبل الرئيس أردوغان الأسبوع الماضي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لمناقشة جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.