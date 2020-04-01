بنما تخصص أياما لخروج النساء للشوارع وأخرى للرجال للسيطرة على كورونا

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قررت السلطات في بنما تخصيص أيام يخرج فيها الرجال فقط من منازلهم وأخرى للنساء بدءا من اليوم الأربعاء، ضمن إجراءات جديدة فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويسمح القرار للنساء بمغادرة منازلهن أيام الاثنين والأربعاء والجمعة فيما يُسمح للرجال بذلك أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وذكرت وزارة الصحة أن الإجراء الجديد، الذي يتعين فيه على الرجال والنساء البقاء في منازلهم أيام الأحد، يهدف إلى تقليل الحركة في الشوارع بمقدار النصف.

وتم تطبيق هذه القواعد المشددة بعد أن خالف كثير من الأشخاص الحجر الصحي العام الذي أعلنه الرئيس لورنتينو كورتيزو يوم 25 آذار/مارس.

ويتم إلقاء القبض على مئات الأشخاص يوميا لانتهاك الحجر الصحي منذ ان جرى فرضه لأجل غير مسمى فيما مثل الكثيرون أمام القضاة وتم فرض غرامات عليهم.

وفي حين يجب على الأشخاص فوق الستين وهؤلاء ذوي الإعاقة الالتزام بالحظر، فقد جرى منحهم أوقاتا خاصة للتسوق وقد يرافقهم مقدمو الرعاية.

وسجلت بنما 1100 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن. وقالت وزارة الصحة إن تم نقل 10% منهم إلى المستشفيات فيما يوجد 4% منهم في وحدات الرعاية المركزة.

وتوفى 30 شخصا جراء فيروس كورونا المستجدد.