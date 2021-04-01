مع بداية فصل الصيف يتعرض التيار الكهربائي للانقطاع بصورة متقطعه، مما يؤثر علي الأطعمة الموجودة داخل الثلاجة، حيث لن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة لمدة دقائق على جودة الطعام في الثلاجة أو الفريزر، ولكن ماذا عن انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر لساعات أو أيام؟.

لذلك نشر موقع "هيلث" مجموعة من المعلومات حول ما هي المدة التي تظل فيها الثلاجة باردة، ومتى يصبح نمو البكتيريا تهديدًا، مما يؤدي إلى التخلص من الطعام.

•كم من الوقت ستبقى ثلاجتي باردة؟

بدون الكهرباء من المحتمل أن تظل الثلاجة في درجة حرارة آمنة لمدة تصل إلى أربع ساعات إذا تم إغلاق الباب، حيث تقول دكتورة تاميكا سيمز، مديرة اتصالات تكنولوجيا الأغذية في المجلس الدولي: "يبقى الطعام المجمد الخاص بك باردًا لفترة تصل إلي حوالي يوم واحد إذا كان الفريزر نصف ممتلئ، وحوالي 48 ساعة إذا كان ممتلئًا، حيث أنه كلما زاد الطعام بالداخل، احتفظ بالبرودة أكثر".

وأكدت مديرة اتصالات وتكنولوجيا الأغذية في المجلس الدولي، على أهمية الحرص علي عدم التحقق من الطعام كل بضع دقائق، حيث يؤدي ذلك إلى تسريع زيادة درجة الحرارة، وبالتالي الإفساد.

وتابعت سيمز: "من الضروري إبقاء أبواب الثلاجة والفريزر مغلقة أثناء انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على درجة الحرارة الباردة".

•متى يبدأ الطعام في التلف؟

يمكن استخدام موازين حرارة الجهاز في الثلاجة والفريزر أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك للمساعدة في تحديد ما إذا كان الطعام آمنًا أم لا، حيث يجب أن تكون درجة حرارة الثلاجة 40 درجة فهرنهايت أو أقل، ويجب أن تكون درجة حرارة المجمد صفر درجة فهرنهايت أو أقل.

وتنصح سيمز: "إذا كانت اللحوم أو البيض أو بقايا الطعام أعلى من 40 درجة فهرنهايت لأكثر من ساعتين، فقد حان الوقت للتخلص منها".

•كيفية حماية الطعام من التلف إذا استمر الانقطاع أكثر من يوم؟

إذا كان من المحتمل انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام، فاشترِ ثلجًا جافًا أو مكعبات ثلج للثلاجة أو المجمد للمساعدة في الحفاظ على المواد سريعة التلف في درجة حرارة آمنة، لكن لا تضع طعامك في الخارج ليبقى باردًا ، حتى في فصل الشتاء، حيث تحذر وزارة الصحة في ولاية نيويورك من أن درجات الحرارة الباردة بدرجة كافية للأطعمة الباردة لا تزال دافئة للغاية بالنسبة للأطعمة المجمدة مما يؤدي إلى زرع البكتيريا.