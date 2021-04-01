برلمان ميانمار المخلوع يخطط لتشكيل حكومة وحدة وطنية

يخطط برلمان ميانمار، الذي أطاح به الجيش في الأول من فبراير لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الأسبوع الأول من أبريل المقبل ، وفقًا لبيان صادر عن إدارة موازية من حلفاء رئيسيين للزعيمة المدنية المحتجزة أون سان سو تشي.

وأفاد بيان صدر اليوم الأربعاء بأن الحكومة الجديدة ستكون ائتلافا لجميع القوى الديمقراطية الاتحادية بموجب بنود ميثاق الديمقراطية الاتحادية وقيادة جماعية. وسيواصل نائب الرئيس المؤقت، ماهن وين خينج ثان، والوزراء بالوكالة "الاضطلاع بمسؤولياتهم قبل تشكيل الحكومة".، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.”

ومع إعطاء الأولوية لإنهاء الدكتاتورية، ستتألف الحكومة من رئيس ومستشار دولة(رئيس وزراء) - وهو منصب كانت تشغله سان سوتشي، ونائببن للرئيس ورئيس وزراء ووزراء ونواب. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتنازل الحكومة عن سلطات أكبر لقادة الدولة، وتضعهم فوق وزراء الحكومة الاتحادية .

كما أعلن البرلمان إلغاء دستور 2008 للمجلس العسكري بأثر فوري، ووافق على ميثاق الديمقراطية الفيدرالية المكون من 20 صفحة ، وهو مخطط لصياغة دستور جديد من خلال استفتاء وطني.

يشار إلى أن الجيش في ميانمار قام بانقلاب في البلاد في اول الشهر الماضي واستولى على مقاليد السلطة ،واعتقل مستشار الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت، وغيره من قادة الحزب الحاكم وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام.