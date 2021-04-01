يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ توليه الرئاسة، وذلك بعد تصديق الكونجرس الأمريكي على 15 وزيرًا.

وأكدت نائبة المسئولة الإعلامية للبيت الأبيض كارين جين-بير، ذلك الموعد أثناء حديثها مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قائلة إن بايدن "سيعقد أول اجتماع وزاري كامل بعد يوم واحد من الإعلان عن خطة الوظائف الأمريكية، والتي ستكون أحد محاور النقاش على طاولة الاجتماع".

وأضافت أن التركيز - خلال الاجتماع - سيكون على العمل لاستمرار التنفيذ والتواصل بشأن خطة الإنقاذ الأمريكية وكيف تستمر في مساعدة العائلات العاملة بالولايات المتحدة، كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور الوزراء في خطة الوظائف الأمريكية، وضمان تسارع استجابة الحكومة الأمريكية لجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت أن اجتماع الوزراء الأول مع بايدن سينعقد في الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لضمان تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الحضور، على أن يحضره كل الأعضاء الـ16 الدائمين في الحكومة الفيدرالية بما فيهم الرئيس ونائبته والوزراء.

يذكر أن حكومة بايدن اكتملت يوم 22 مارس الجاري بعد صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مارتي والش وزيرًا للعمل.