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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية لمراسم سحب قرعة دور المجموعات من كأس العالم 2022، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

الفنانة المصرية شيريهان ضيفة حفل قرعة كأس العالم

التميمة الرسمية لكأس العالم

وتنطلق القرعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية".

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة كأس العالم 2022 على النحو التالي:

المستوى الأول: قطر- البرازيل - بلجيكا - فرنسا - إنجلترا - الأرجنتين - إسبانيا - البرتغال.

المستوى الثاني: المكسيك - هولندا - ألمانيا - الدنمارك - أوروجواي - سويسرا - الولايات المتحدة - كرواتيا.

المستوى الثالث: السنغال - تونس - المغرب - إيران - اليابان - كوريا الجنوبية - صربيا - بولندا.

المستوى الرابع: الكاميرون - غانا - السعودية - كندا - الإكوادور - المتأهل من الملحق الأوروبي - المتأهل من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية - المتأهل من ملحق أوقيانوسيا والكونكاكاف.