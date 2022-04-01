بابا الفاتيكان يعتذر للسكان الأصليين الكنديين عن سوء معاملة الكنيسة الكاثوليكية لهم

اعتذر بابا الفاتيكان فرنسيس للسكان الأصليين في كندا عن سوء معاملة الكنيسة الكاثوليكية لهم.



وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية لممثلين عن مختلف جماعات السكان الأصليين في الفاتيكان اليوم الجمعة، "بسبب السلوك المؤسف لهؤلاء الأعضاء بالكنيسة الكاثوليكية، أطلب مغفرة الرب وأريد أن اقول لكم من أعماق قلبي: أنا آسف جدا".



وأضاف البابا (85 عاما)، "وانضم إلى أشقائي، الأساقفة الكنديين، في مطالبتهم بالعفو".



كانت اكتشافات مروعة لمئات من جثث الأطفال بالقرب من مدارس داخلية كاثوليكية سابقة من مايو العام الماضي، قد أثارت صدمة في كندا.



وأثار ذلك غضبا في الكنيسة الكاثوليكية، التي خلال الفترة من القرن السابع عشر حتى تسعينيات القرن الماضي وضعت أطفال السكان الأصليين، الذين تم خطفهم من أسرهم، في المؤسسات.



والتقى فرنسيس هذا الأسبوع مع العديد من مجموعات السكان الأصليين في كندا.



ومن بين أمور أخرى، طالبت المجموعات البابا المشاركة في التعامل مع قضيتها.



وقال فريد كيلي، الممثل عن مجموعة "فيرست" نيشنز التي تمثل السكان الأصليين "أطلب منك مرة أخرى الانضمام إلى صلاتي، حتى يمكننا البدء في مداولتنا ومناقشتنا".