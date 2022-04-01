فى زمن الكورونا يأتى اعتبار أى أعراض سواء لنزلة البرد أو الإنفلونزا الموسمية أو التهاب الحلق عدوى كوفيد ـ ١٩ تحوطا للأمر وإحكاما للوقاية من تداعياته.

لكن عدوى الإصابة بالمكورات العقدية والمسببة لالتهاب الحلق (عدوى الجزء الأعلى من الجهاز التنفسى) يلزم لها علاج خاص معروف للوقاية من مضاعفاتها الخطيرة التى تطال القلب (الحمى الروماتيزمية) والكلى.

< التهاب الحلق تسببه ميكروبات متعددة منها الفيروس ومنها الباكتيريا لعل أشهرها الدفتريا وإن كانت قد انحسرت نتيجة لفاعلية اللقاحات إلا أن المكورات العقدية هى الأشهر الآن؛ نظرا لأنه يتبعها مضاعفات بالفعل خطيرة فى بعض الأحيان.

أشهر الفيروسات التى تسبب التهابات الحلق:

ــ الفيروسات الغدية.

ــ فيروسات الإنفلونزا.

ــ فيروس الهربس.

ــ الفيروسات التاجية.

ــ فيروس ايبشتين بار.

ــ فيروس الجدرى المائى.

ــ فيروس الحصبة.

إصابة الحلق بأحد الفيروسات ينتج عنه عوارض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل الألم الذى ينتشر إلى الأذن وسيلان الأنف والسعال وربما الإسهال والتهاب ملتحمة العين وبحة الصوت وبالطبع الصعوبة فى البلع.

أما التهاب الحلق الباكتيرى فإن أعراضه تظهر مبكرة وتبدأ بألم فى الحلق وصعوبة البلع وارتفاع فى درجة الحرارة وربما رائحة الفم كريهة وفقدان للشهية مع تضخم فى اللوزتين والذى يبدو التهابهما واضحا وربما رافقه تكوّن صديد فى هيئة نقاط بيضاء متناثرة.

احتقان الزور والتهاب الحلق إصابة قد تؤثر عليها عوامل كثيرة:

< العمر فالأطفال أكثر عرضة لالتهاب الحلق المتكرر.

< التدخين الذى يهيئ الأنسجة للإصابة.

< التعرض لعوامل بينية فى العمل كالأبخرة والدخان فى المصانع.

< التهاب الجيوب الأنفية الحساد.

< الحياة فى مساكن ضيقة أو التعرض دائما للزحام.

< انحسار المناعة.



< التشخيص الدقيق لالتهابات الحلق وردها إلى سبب أكيد يبدو دائما صعبا وإن كان ضروريا لضمان العلاج السليم وتفادى مضاعفات بالفعل خطيرة لعدوى البكتيريا العقدية Stcepacocci المكورات العقدية باكتيريا خطيرة قد يمكن القضاء عليها تماما بالمضادات الحيوية أو أنها تستطيع طرح سموم قد تتفاعل مع أنسجة الجسم المختلفة مسببة مضاعفات خطيرة أهمها:

ــ الحمى الروماتيزمية والتى غالبا ما تظهر أعراضها على الأطفال: ألم المفاصل وتورمها وانتقال الألم والتورم من مفصل لآخر مع ارتفاع فى درجة الحرارة والصداع والطفح الجلدى.

قد تنتهى الحمى الروماتيزمية دون مضاعفات لكن فى الأغلب تترك آثارها على صمامات القلب التى تتليف مع الزمان فتصبح ضيقة أو تسبب ارتجاعا للدم ويتفاقم الأمر إلى هبوط عضلة القلب وضرورة إجراء جراحات مختلفة وفقا لحالة المريض من توسيع للصمام أو استبداله بوسائل مختلفة قبل أن يتطور الأمر إلى ارتفاع لا يتراجع فى ضغط الشريان الرئوى.

ــ الالتهاب كبيبات الكلى الحساد والذى قد ينجم عنه الفشل الكلوى.

< تشخيص التهاب الحلق الناشئ عن المكورات العقدية يحتاج إلى مسحة من الزور لإجراء مزرعة للتأكد من الإصابة بتلك الباكتيريا وعلاجها بالمضادات الحيوية اللازمة مع علاج الأعراض وفقا لما هى عليه.

< الوقاية من عدوى الميكروبات العقدية يعتمد فى الأساس على مقاييس عامة منها السكنى فى أماكن جيدة التهوية مع تجنب الزحام واستعمال أدوات الغير ومراعاة شروط النظافة العامة من غسل الأيدى باستمرار وتجنب ملامسة الأسطح التى قد تكون ملوثة بالميكروبات.

< تعزيز مناعة الإنسان نقية شر الإصابة بعدوى التهاب الحلق والزور بكل الوسائل الممكنة والمتاحة:

ــ غذاء جيد متوازن يوفر للخلايا رصيدا من الحماية.

ــ النوم الكافى.

ــ الانقطاع عن التدخين وممارسة النشاط البدنى.

ــ محاولة تفادى الضغوط العصبية فهى معاول هدم المناعة.

تشخيص عدوى الإصابة بالمكورات العقدية أمر بالغ الأهمية يعتمد على نتيجة مسحة من الزور بحثا عنها حيث إنها توجد بصورة طبيعية فى الأنف والزور لكنها إذا ما اتخذت الموقف الهجومى وغزت الأنسجة بغرض إحداث العدوى فإنها تتواجد بأعداد كثيفة الأمر الذى ينجم عنه العدوى والإصابة. مضاعفات العدوى المخيفة تلزمنا بالتفرقة بينها وبين غيرها من العدوى بميكروبات أخرى اعتماد على الأعراض وعلى الطرق المعملية.