أحمد دلال: الرغبة الأساسية وراء الكتاب تتمثل في نقل تجاربه إلى الجيل الأصغر

قال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلال، إننا في القلب من مناسبة خاصة لتكريم إحدى الشخصيات البارزة في الدولة المصرية، والتي لعبت أدوارا محورية في المجال الدبلوماسي والسياسة الخارجية على مدار عدة عقود، وأن استضافة تلك المناسبة تمنحنا شرفا خاصا لمناقشة كتاب العميد المؤسس لكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والتي تصنف ضمن أفضل الكليات بفضل جهود وزير الخارجية السابق نبيل فهمي.

يدور حديثنا اليوم حول كتاب "في قلب الأحداث"، والذي يتناول ما وقع وجرى طوال حوالي نصف قرن من الدبلوماسية في العالم العربي، وقد نشأ الوزير الأسبق نبيل فهمي في بيت الدبلوماسي المعروف بنزاهته إسماعيل فهمي والده الغني عن التعريف، وأن كلا منهما قد خدم بلاده بشكل مشرف.

وواصل: علينا تسليط الضوء على نبيل فهمي كـ"معلم"، وأن الرغبة الأساسية وراء الكتاب تتمثل في نقل تجاربه إلى الجيل الأصغر، وأن أدواره المهمة كمعلم لا تقل أبدا عن إسهاماته كدبلوماسي، وأنه قد عمل دائما في جميع الأحوال باعتزاز بالغ ببلاده وسط حرص دائم على بناء الجيل القادم من الدبلوماسيين المصريين والقادة في مصر والمنطقة العربية.