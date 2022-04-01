عمرو موسى: كتاب «في قلب الأحداث» إضافة مهمة عن مسارات السياسة والدبلوماسية المصرية

قال عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، إن "كتاب في قلب الأحداث، لنبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق يعكس جهدا ممتازا في مجال المذكرات السياسية، ويشكل إضافة مهمة لما كتبه وزراء وسفراء سابقون عن مسارات السياسة والدبلوماسية المصرية، في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، الكتاب الذي نحتفل به اليوم هو سلسلة متكاملة تساند حلقاتها بعضها بعضا".

وأضاف موسى، خلال حفل توقيع وإطلاق كتاب "في قلب الأحداث.. الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير"بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع دار الشروق، لنبيل فهمي عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق، أن الكتاب يضم قدرا كبيرا من التحليلات والرؤى لمسار السياسة المصرية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بأعوامه الثلاثين، وأيضا ما سبقها وما تلاها من أحداث وتطورات.