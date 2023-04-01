الأولمبية الدولية تنتقد قرار أوكرانيا بمقاطعة البطولات المؤهلة للأولمبياد

انتقدت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان صدر اليوم السبت، دعوة الحكومة الأوكرانية لمقاطعة أي مسابقة رياضية تتضمن روسيا وبيلاروس.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية: "إذا تم تنفيذ هذا، فإن مثل هذا القرار سيؤذي المجتمع الرياضي الأوكراني، ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الحرب التي يريد العالم أن يوقفها، والتي أدانتها اللجنة الأولمبية بشدة".

وأضاف البيان: "أكدت اللجنة الأولمبية الدولية دائما أنه ليس من اختصاص الحكومات تحديد من هم الرياضيين الذين يمكنهم المشاركة في المسابقات الدولية".

وتلقى الرياضيون الأوكراني تعليمات المقاطعة الرسمية أمس الأول الخميس.

وأضافت اللجنة أن المقاطعة "ستتعارض مع وضع عدد من الرياضيين الاوكرانيين وأعضاء آخرين في المجتمع الأولمبي الأوكراني".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن هناك 70 نزاعا حربيا، وحروب وكوارث في بلاد في جميع أنحاء العالم، وأن لجانهم الوطنية تلتزم بمبادئ الميثاق الأولمبي بدلا من المقاطعة.

وتم اتخاذ قرار المقاطعة من قبل فاديم جوتزيت وزير الرياضة الأوكراني ورئيس اللجنة الأولمبية الأوكرانية.

وسيتم تطبيق هذا في كل المسابقات، بما في ذلك البطولات المؤهلة لأولمبياد 2024. إذا لم يشارك رياضيون في المقاطعة، فإنهم سيخاطرون بتجريد اتحادهم من وضعه الوطني.

وجاءت المقاطعة كرد فعل على توصيات اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمنافسة مرة أخرى كرياضيين محايدين.