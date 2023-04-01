حزب المؤتمر الهندي المعارض: الحكومة تضعف من قوانين البيئة لتسهيل الأعمال التجارية

اتهم حزب المؤتمر الهندى المعارض، اليوم السبت، حكومة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، بتخفيف قوانين البيئة والغابات والمؤسسات التي تعمل في مجال الحفاظ على البيئة لتسهيل الأعمال التجارية، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وفي الذكرى الخمسين لإنشاء مشروع "تايجر بروجكت" الذي أطلقته رئيسة الوزراء آنذاك أنديرا غاندي في مثل هذا اليوم، قال جايرام راميش المتحدث باسم حزب المؤتمر إن إرث هذا المشروع وحركة "تشيبكو" للحفاظ على الغابات أتما 50 عاما قبل عدة أيام ، ويواجهان تهديدا من الحكومة الحالية.

وذكر للصحفيين: "أن هذه الحكومة تضعف من القوانين والمؤسسات التي تعمل على الحفاظ على الغابات وعلى البيئة".