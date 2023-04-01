انطلاق الفعاليات والعروض الفنية لهيئة قصور الثقافة في بني سويف

تنطلق فعاليات الأنشطة الثقافية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالممشي السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف، ضمن خطة الهيئة التي ينفذها فرع ثقافة بني سويف خلال شهر رمضان.



وتشمل الفعاليات عروض فنية وأمسيات شعرية ومقاهي وسرادقات ثقافية على مدار 10 أيام، في الفترة من 11 رمضان إلى 20 رمضان والموافق 2 أبريل 2023 حتى 11 أبريل من نفس الشهر.



وتبدأ أولى الفعاليات مساء غدا الأحد، بعرض لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، وورشة خيامية للمدربة، وورشة حلي، ومقهى الدكتور أحمد عتمان الثقافي، ويتضمن أمسية شعرية لشعراء من بعض المحافظات والتي تشمل "القاهرة، الجيزة، بني سويف، الفيوم، القليوبية"، والعودة للجذور "شهادات ورؤى".



ومن جانبة وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتقديم كل التسهبلات اللازمة لعقد تلك الفعاليات، لاسيما بعد اختيار الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظة بني سويف لتكون المحافظة المركزية لأنشطة شهر رمضان لهذا العام، ويتم خلالها تقديم عروض فنية ومركزية وأمسيات شعرية ومقاهي ثقافية متنوعة، بالممشى السياحي للكورنيش، والتي ستكون متاحة لجمهور المواطنين من أبناء المحافظة لحضورها بالمجان.



وأوضح الدكتورر أحمد خليفة مدير الإدارة العامة للثقافة بالمحافظة، أنه تم اختيار بني سويف من قبل الوزارة؛ لتستضيف فعاليات أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان، وسيتم تنفيذها بالمدرجين الكبير والصغير بالممشى السياحي لكورنيش النيل على مدار 10 أيام.



وتتضمن عروض لفرق "الفيوم للموسيقى العربية، بني سويف الفنون الشعبية، الأنفوشي للفنون الشعبية، ورشة خيامية، ورشة حلي، ومقهى دكتور أحمد عتمان الثقافي"، ويتضمن أمسية شعرية لشعراء محافظات "القاهرة، الجيزة، بني سويف، الفيوم، القليوبية، القناطر للموسيقى العربية، فرقة بني سويف لذوي الاحتياجات الخاصة، قنا للإنشاد الديني، الفيوم للإنشاد الديني، أبو صير للآلات الشعبية، والسلام للموسيقى العربية، وبورسعيد للفنون الشعبية، وشبين القناطر للغناء العربية، وبنها للموسيقى العربية، وعرب الفيوم البدوية".



كما تشهد باقي المراكز والمدن، اعتبارا من اليوم السبت، تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة والفقرات والمحاضرات، والتي تستمر حتى 11 أبريل 2023 وتشمل "أمسيات شعرية، عزف وغناء منفرد، عروض ومواهب، مسابقة معلومات عامة، ورشة فنون تشكيلية، عرض الأراجوز، المسحراتي، أسبوع ثقافي للمواهب، ورشة السمع لذوي القدرات الخاصة".



ومحاضرات عن "العاشر من رمضان، تراث بلدنا الفلاح الفصيح، التغيرات المناخية وتأثيرها على كوكبنا، فضل الحضارة المصرية على العالم، التراث المادي واللامادي، وظرفاء العرب من التراث، والترجمة وتزاوج الحضارات، ولمحة تاريخية حول الأدب العربي، ولا للإدمان لا للمخدرات، والسوشيال ميديا ومخاطرها، وبالحب والتسامح تترقي الأمم، ودورالثقافة في مواجهة العنف، وبني سويف بين الماضي والمستقبل، والمشروعات القومية والجمهورية الجديدة، ومصر ملتقى الأديان والنسيج الواحد، والترابط والتراحم في رمضان".