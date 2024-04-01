بريطانيا: توقعات بهطول أمطار غزيرة في جنوب إنجلترا اليوم

توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة في جنوب إنجلترا اليوم الاثنين، وسط عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد الفصح.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إنه لم يتم إصدار أي تحذيرات من الطقس اليوم الاثنين حتى الآن، ولكن تم إصدار 10 تحذيرات من الفيضانات، مما يعني توقع حدوث فيضانات، وتم إصدار 112 تنبيها من الفيضانات في أنحاء إنجلترا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن أحدث تحذير من الفيضانات، الذي أصدرته وكالة البيئة خلال الليل، يتعلق بنهر برو في سومرست.

وتشمل الطرق المعرضة للخطر تلك الموجودة في كاتشام وكاوبريدج وويست ليدفورد، والطريق بي 3151 من جلاستونبري إلى مير.

وعلى الرغم من أن هطول الأمطار توقف في المنطقة إلى حد كبير، فمن المتوقع أن يظل منسوب نهر برو مرتفعا حتى بعد ظهر يوم الاثنين.