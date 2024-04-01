العشائر الفلسطينية تدعو لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

دعت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية، إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، فى ظل استمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلى في ارتكاب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، وخاصة حرب الإبادة الجماعية المنظمة والممنهجة ومن جهة أخرى حرب التجويع، والتى لا تقل خطورة عن جرائم القتل اليومي فى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

و شدد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاستهداف المستمر للأهالي وللجان العشائر، التى تقوم بتأمين قوافل المساعدات، التى تدخل إلى شمال قطاع غزة، وعلى الرغم من ندرتها، وعدم كفاية المساعدات لوجبة يوم واحد لأقل من واحد في المائة من سكان القطاع المحاصرين في شمال القطاع، والذين يتم قتلهم إما بالقنابل وقذائف الدبابات الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية أو بالموت جوعا وعطشا.

وأكد المصرى أن الاستهداف الأخير للجان العشائر في منطقة دوار الكويت فى شمال القطاع، تم بعد التنسيق المسبق والاتفاق مع الصليب الأحمر الدولى.

وطالب عاكف الأمم المتحدة بطرد إسرائيل فورا من جميع المنظمات الدولية فى ظل إمعانها في جرائمها.