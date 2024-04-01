صحة غزة تناشد المؤسسات الدولية المساعدة في إعادة تشغيل مستشفى ناصر

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، كل المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي، بذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر غربي مدينة خان يونس وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاصمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع".

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت الأسبوع الماضي مجمع ناصر الطبي وسط قصف عنيف وإطلاق نار كثيف، واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخله وفي محيطه.