الأمير هاري يبدأ الإدلاء بشهادته في دعواه القضائية باختراق هاتفه ضد صحيفة ديلي ميل

دخل الأمير البريطاني هاري، دوق ساسكس، منصة الشهود اليوم الأربعاء، للإدلاء بشهادته ضد المؤسسة الناشرة لصحيفة "ديلي ميل"، في الجولة الأخيرة من المعركة التي يخوضها ضد الصحف الشعبية البريطانية.

ويقول هاري في شهادته المطولة إنه شعر بالضيق والانزعاج بسبب تطفل صحيفة "ديلي ميل" وشقيقتها "صنداي"، على الفترة المبكرة من حياته، وهو ما جعله يشعر "بالارتياب بشكل لا يصدق".

ويزعم هاري وست شخصيات بارزة أخرى - من بينهم إلتون جون والممثلتان إليزابيث هيرلي وسادي فروست، وآخرون - أن شركة "أسوشيتد نيوزبيبرز" انتهكت خصوصيتهم من خلال "استخدام واضح ومنهجي ومستمر لجمع المعلومات بشكل غير قانوني" على مدار عقدين من الزمان.

وبدأ محامي الدفاع أنتوني وايت، على الفور باستجواب هاري بشأن أدلته المكتوبة.

ومن جانبها، نفت الشركة بشدة هذه المزاعم، حيث قالت إن شهودا من الصحيفتين سيكشفون عن أسماء مصادرهم عند الإدلاء بشهادتهم في المحاكمة التي من المقرر أن تستمر لمدة تسعة أسابيع.